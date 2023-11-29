Beşiktaş'ta Hasan Arat, listesini açıkladı!

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini teslim etti.

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Beşiktaş'ta Hasan Arat, listesini açıkladı!
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29 Kasım 2023 17:05
Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, 3 Aralık Pazar günü yapılacak genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.

Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir ve Feyyaz Uçar oldu.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan yer aldı.

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