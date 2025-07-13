"TARTIŞILMAYACAK BİR İSİM ALACAĞIM"

MANCHESTER CITY'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Bu yaz Manchester City'den ayrılacak olan Grealish'in menajeriyle temas kuran Siyah-Beyazlı yönetim, transferin şartları hakkında değerlendirmede bulundu.



Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İngiliz yıldızın da takımdan ayrılmak istediği biliniyor.



Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan 29 yaşındaki Grealish, sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 117 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.





GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ

PERFORMANSI

Beşiktaş , hızlı başladığı transfer sezonuna hız kesmeden devam ediyor.David Jurasek, Tammy Abraham, Kyle Walker-Peters ve Orkun Kökçü transferleriyle şaha kalkan siyah-beyazlılar, gözünü bir başka dünya yıldızına dikti.Beşiktaş'ın hedefindeki isim ise Manchester City'nin İngiliz sol kanadı Jack Grealish.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e "Sol kanada tartışılmayacak bir isim alacağım" dediği ve sonrasında İngiliz yıldız için harekete geçtiği öğrenildi.Jack Grealish, Manchester City ile geçtiğimiz sezonda 32 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.