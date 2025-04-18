Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 6 eksik

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu duyurdu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu duyurdu.
Son idmanda sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Onur Bulut kadroda yer almadı.
Onur Bulut'un yanı sıra Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi, Elan Ricardo ve Necip Uysal da kafilede yer almayan diğer isimler arasında.
Beşiktaş, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.
❌ Onur Bulut
❌ Felix Uduokhai
❌ Ernest Muçi
❌ Élan Ricardo
❌ Bahtiyar Zaynutdinov
❌ Necip Uysal pic.twitter.com/tlrDiy36fg
— Sporx (@sporx) April 18, 2025