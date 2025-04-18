Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 6 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 6 eksik
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18 Nisan 2025 14:28
Son güncelleme 18 Nisan 2025 14:36

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosunu duyurdu.

Son idmanda sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Onur Bulut kadroda yer almadı.

Onur Bulut'un yanı sıra Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi, Elan Ricardo ve Necip Uysal da kafilede yer almayan diğer isimler arasında.

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