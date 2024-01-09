Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan jet başlangıç!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, görevine hemen başladı. Teknik ekibiyle beraber kısa ve orta vadeli planlama için düğmeye basan Santos, öncelikli hedefini de belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan jet başlangıç!
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09 Ocak 2024 10:05
Son güncelleme 09 Ocak 2024 10:07
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları Fernando Santos'un göreve getirilmesi ile sonuçlandırıldı. Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası, İstanbul'a gelirken takım hakkındaki çalışmalara da çoktan başlamış durumda.

JET BAŞLANGIÇ!

Siyah-Beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getirmişti. 69 yaşındaki teknik adamın yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı açıklandı.

HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Santos, önceliğini yeni kadro yapılanması ve Türkiye Kupası olarak belirledi.İstanbul'a gelen 69 yaşındaki teknik adam, Rizespor karşılaşmasının ardından ekibiyle planlamasını yapacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopulması sebebiyle öncelikli hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyecek olan Portekizli hoca, gelecek sezonun planlamasını da erkenden oluşturacak. 

İKİNCİ PORTEKİZLİ

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, Siyah-Beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak. Beşiktaş kulüp tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı. Siyah Beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı. Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından Siyah-Beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

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