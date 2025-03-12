Beşiktaş'ta fatura hakeme, güven Solskjaer'e

Beşiktaş yönetimi, Gaziantep FK yenilgisini yol kazası olarak değerlendirip Solskjaer'e tam destek veriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fatura hakeme, güven Solskjaer'e
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12 Mart 2025 10:00

Beşiktaş'ta 9 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisi G.Antep maçıyla birlikte son bulurken, siyah-beyazlılar hocası ve takıma sahip çıkıyor. 

Son haftalarda hem skor olarak hem de sahadaki futbol olarak izleyenleri tatmin eden siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan Gaziantep FK'ye boyun eğerek herkesi şaşırttı. 

Ancak mücadele bitiminde yönetim, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e faturayı kesti.

Immobile'ye penaltı verilmediğini ve rakibe bir kırmızı kart çıkmadığını düşünen yönetim, takıma sahip çıkıyor. 

GELECEĞİN TAKIMI KURULUYOR

Karşılaşma bitiminde tribünler de hakemi hedef alırken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve takıma tam destek vardı.

Yönetim yaşanan yenilgiyi bir yol kazası olarak değerlendirirken geçmişte yapılan yanlış transfer politikaları da mağlubiyete sebep olarak gösterildi.

Başkan Serdal Adalı göreve devam etmesi halinde takımı, Solskjaer'le birlikte yeniden yapılandırarak gelecek yılların takımını oluşturmaya çalışacak. 

 

 

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