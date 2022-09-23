Beşiktaş'ta derbi öncesi 'yapay zeka' yöntemi

Ligde alınan Başakşehir yenilgisi ve hemen ardından gelen İstanbulspor beraberliği, Valerien Ismael'ın koltuğunun erkenden sallanmasına neden oldu. Fenerbahçe ile oynanacak derbinin Fransız teknik adamın kaderini belirleyeceği yorumları yapıldı. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi.



Başkan Çebi, önce sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan rapor aldı, ardından, "Sezonu hocamızla tamamlayacağız. Ismael'e güvenimiz tam" diyerek başta futbolcular olmak üzere herkese net bir mesaj verdi. Valerien Ismael ise tüm dedikodulara kulaklarını tıkadı, tamamen Fenerbahçe mücadelesine odaklandı.



YAPAY ZEKA DESTEĞİ



46 yaşındaki teknik adam, ağırlıklı olarak taktik çalıştırmalar yaptıracak. Ismael, özel bir şirketin sağladığı veriler sayesinde idmanlarda yapay zekadan da faydalanıyor. Fransız hoca, Fenerbahçe karşısında birden fazla plan hazırlayarak çıkacak. Ismael, her antrenmanda takımıyla toplantılar yapıp, kendileri için 3 puandan başka seçeneğin olmadığını, 90 dakika boyunca akıllarında galibiyet olarak mücadele etmeleri gerektiğini öğrencilerine aşılayacak.



DERBİYİ ANLATACAKLAR



Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında Valerien Ismael'ın en büyük destekçileri, Josef, Necip, Ersin ve Cenk Tosun gibi derbi tecrübesi bulunan futbolcular olacak. Bu futbolcular, takım arkadaşlarına derbi sırasında Vodafone Park'ta bambaşka bir atmosfer olacağını gerginlik konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini anlatacak.







