Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Kupada Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta Jackson Muleka, sakatlanarak oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
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23 Nisan 2024 22:25
Son güncelleme 23 Nisan 2024 22:26
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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