Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.
Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.
Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU