Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel terapi!

Beşiktaş, form düşüklüğü yaşayan Immobile'nin yeniden yükselişe geçmesi için seferber oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel terapi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2025 12:53

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2025 yılındaki performansıyla siyah beyazlı camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Ciro Immobile, için seferberlik ilan edildi.

IMMOBILE'NİN EŞİ GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in antrenmanlarda yakından ilgilendiği yıldız santrforun eşi Jessica Melena çocuklarının eğitimi için ülkesi İtalya'ya geri dönmüştü. Melena, geçtiğimiz günlerde yeniden İstanbul'a geri geldi.

Böylece Immobile'nin moral bulup performansını yükseltmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Immobile, 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. bu habere uygun kısa bir spot yaz


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery