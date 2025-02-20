Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel terapi!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2025 yılındaki performansıyla siyah beyazlı camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.



Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Ciro Immobile, için seferberlik ilan edildi.



IMMOBILE'NİN EŞİ GERİ DÖNDÜ



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in antrenmanlarda yakından ilgilendiği yıldız santrforun eşi Jessica Melena çocuklarının eğitimi için ülkesi İtalya'ya geri dönmüştü. Melena, geçtiğimiz günlerde yeniden İstanbul'a geri geldi.



Böylece Immobile'nin moral bulup performansını yükseltmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Immobile, 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. bu habere uygun kısa bir spot yaz



