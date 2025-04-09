Beşiktaş'ta cezalı ve sakatlık krizi!

Beşiktaş için Kasımpaşa maçının anlamı büyüktü. Samsunspor'un kaybettiği haftada kazanılacak üç puan, üçüncülük için çok kritik önem taşıyordu ama siyah beyazlılar bu fırsatı kaçırdı.
STOPER KALMADI
Yetmezmiş gibi savunmadaki sıkıntılar daha da arttı. Felix Uduokhai'nin sezonu kapatmasının ardından Kasımpaşa karşısında Emirhan Topçu da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yerine giren Tayyip Talha da yine kırmızı kart görünce Beşiktaş'ın stoper bölgesinde neredeyse oynayacak isim kalmadı.
ALTYAPIDAN TAKVİYE
Necip Uysal uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara daha yeni başlamıştı. Tecrübeli oyuncunun maç kondisyonu yok. Şu anda takımdaki tek stoper olan Gabriel Paulista'yla uyumu da yok. Stoper yokluğunda bu bölgede değerlendirilen Bakhtiyar Zaynutdinov'un da durumu benzer. Kazak oyuncu haftalardır sakat. Bu hafta takıma katılması bekleniyor ancak Başakşehir maçında oynama ihtimali bulunmuyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in bu hafta altyapıdan takviye yapmak zorunda kalabileceği öğrenildi.
STOPER KALMADI
Yetmezmiş gibi savunmadaki sıkıntılar daha da arttı. Felix Uduokhai'nin sezonu kapatmasının ardından Kasımpaşa karşısında Emirhan Topçu da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yerine giren Tayyip Talha da yine kırmızı kart görünce Beşiktaş'ın stoper bölgesinde neredeyse oynayacak isim kalmadı.
ALTYAPIDAN TAKVİYE
Necip Uysal uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara daha yeni başlamıştı. Tecrübeli oyuncunun maç kondisyonu yok. Şu anda takımdaki tek stoper olan Gabriel Paulista'yla uyumu da yok. Stoper yokluğunda bu bölgede değerlendirilen Bakhtiyar Zaynutdinov'un da durumu benzer. Kazak oyuncu haftalardır sakat. Bu hafta takıma katılması bekleniyor ancak Başakşehir maçında oynama ihtimali bulunmuyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in bu hafta altyapıdan takviye yapmak zorunda kalabileceği öğrenildi.