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Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov kayıplarda!

Beşiktaş'ta Kazakistanlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov, son 2 sezonda 31 maç kaçırdı.

calendar 15 Mayıs 2025 09:55
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov kayıplarda!
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Beşiktaş'ın Kazakistanlı futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, üst üste yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle bu sezon bir türlü istikrarlı şekilde sahaya çıkamadı. Son olarak 26 Ocak'ta Antalyaspor karşısında forma giyen Zaynutdinov, bu karşılaşmada yalnızca 19 dakika görev alabildi.

31 MAÇ KAÇIRDI

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 37 maçta boy gösteren deneyimli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle 12 mücadelede takımını yalnız bırakmıştı. Bu sezon ise yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tam 19 maç kaçırarak büyük bir şanssızlık yaşadı. Böylece iki sezonda toplamda 31 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmış oldu.

2023 yılı Ağustos ayında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakhtiyor, bu sezon boyunca omuz, aşil tendonu ve arka adalesinden çeşitli sakatlıklar geçirdi. Özellikle arka adalesindeki problemin tekrarlaması, sahalara dönüşünü sürekli erteledi.

Yeni sezonun kadro yapılanması için hazırlıklara başlayan Beşiktaş'ta Bakhtiyor'un geleceği ise belirsizliğini sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu kadro planlamasında düşünmemesi durumunda, 27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak ya da bonservisiyle birlikte takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

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