Beşiktaş'ta ayrılık yolda: Javi Montero

Racing Santander, Beşiktaşlı futbolcu 25 yaşındaki stoper Javi Montero'yla anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta ayrılık yolda: Javi Montero
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12 Ağustos 2024 02:06
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 02:07
Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen stoper oyuncusu Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.

İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı.

Montero, İspanyol ekibi ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla 46 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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