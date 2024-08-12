Beşiktaş'ta ayrılık yolda: Javi Montero

Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen stoper oyuncusu Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu.
İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı.
Montero, İspanyol ekibi ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla 46 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı.
Montero, İspanyol ekibi ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla 46 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU