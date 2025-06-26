Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı!

Beşiktaş'ın oyuncuları olan Ersin Destanoğlu ve Semih Kılıçsoy'un, kulüpten ayrılma planları yaptığı gündeme geldi.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'ten teklif alan Semih Kılıçsoy'un transferini yönetim veto etti.
"SEMİH'İN HEDEFİ AVRUPA!"
Genç forvet oyuncusu, daha fazla süre alabileceği ve tecrübe kazanabileceğini düşündüğü için Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
"AYRILIK GÜNDEMDE"
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kalesinde müthiş işlere imza atan ancak son 3 sezondur yedek kulübesinde şans bekleyen Ersin Destanoğlu'nun da kulüpten ayrılma planı olduğu iddia edildi.
"TEKLİF GELİRSE AYRILIK YAŞANACAK"
Gelecek sezona kadar sözleşmesi devam edecek olan Ersin Destanoğlu için teklif gelirse Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin ayrılığına izin verecek.
Siyah-beyazlı kulübün, Semih ve Ersin'in olası ayrılığı halinde yerlerine transfer yapması bekleniyor.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'ten teklif alan Semih Kılıçsoy'un transferini yönetim veto etti.
"SEMİH'İN HEDEFİ AVRUPA!"
Genç forvet oyuncusu, daha fazla süre alabileceği ve tecrübe kazanabileceğini düşündüğü için Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
"AYRILIK GÜNDEMDE"
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kalesinde müthiş işlere imza atan ancak son 3 sezondur yedek kulübesinde şans bekleyen Ersin Destanoğlu'nun da kulüpten ayrılma planı olduğu iddia edildi.
"TEKLİF GELİRSE AYRILIK YAŞANACAK"
Gelecek sezona kadar sözleşmesi devam edecek olan Ersin Destanoğlu için teklif gelirse Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin ayrılığına izin verecek.
Siyah-beyazlı kulübün, Semih ve Ersin'in olası ayrılığı halinde yerlerine transfer yapması bekleniyor.
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