26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı!

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Semih Kılıçsoy'un, kulüpten ayrılma planları yaptığı belirtildi.

calendar 26 Haziran 2025 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 11:19
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın oyuncuları olan Ersin Destanoğlu ve Semih Kılıçsoy'un, kulüpten ayrılma planları yaptığı gündeme geldi.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'ten teklif alan Semih Kılıçsoy'un transferini yönetim veto etti.

"SEMİH'İN HEDEFİ AVRUPA!"


Genç forvet oyuncusu, daha fazla süre alabileceği ve tecrübe kazanabileceğini düşündüğü için Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

"AYRILIK GÜNDEMDE"

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kalesinde müthiş işlere imza atan ancak son 3 sezondur yedek kulübesinde şans bekleyen Ersin Destanoğlu'nun da kulüpten ayrılma planı olduğu iddia edildi.

"TEKLİF GELİRSE AYRILIK YAŞANACAK"

Gelecek sezona kadar sözleşmesi devam edecek olan Ersin Destanoğlu için teklif gelirse Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin ayrılığına izin verecek.

Siyah-beyazlı kulübün, Semih ve Ersin'in olası ayrılığı halinde yerlerine transfer yapması bekleniyor. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.