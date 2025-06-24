Beşiktaş'ta ayrılık çıkmazı: Ciro Immobile

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin Bologna'ya transferi konusunda çıkmaz yaşanıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bunun için Immobile'nin Beşiktaş'tan bonservisini eline alıp ayrılması gerekiyor.
TAZMİNAT BEKLİYOR
Immobile'nin menajeri Alessandro Moggi, Beşiktaş ile görüşüyor. İtalyan golcü, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor ve Bologna'dan yıllık 2 milyon Euro alması bekleniyor. Bu yüzden Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılırken bir tazminat talep etmesi muhtemel. Bu durum, transferi zorlaştırıyor.
Bologna ve Immobile arasında maaş konusunda ön görüşmeler yapıldı. Ancak transferin gerçekleşmesi için Immobile'nin 1 Temmuz'a kadar Beşiktaş ile yollarını ayırması şart. Aksi takdirde, Immobile'nin İstanbul'a dönerek takımla kampa katılması gerekecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 41 maçta süre bulan Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bunun için Immobile'nin Beşiktaş'tan bonservisini eline alıp ayrılması gerekiyor.
TAZMİNAT BEKLİYOR
Immobile'nin menajeri Alessandro Moggi, Beşiktaş ile görüşüyor. İtalyan golcü, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor ve Bologna'dan yıllık 2 milyon Euro alması bekleniyor. Bu yüzden Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılırken bir tazminat talep etmesi muhtemel. Bu durum, transferi zorlaştırıyor.
Bologna ve Immobile arasında maaş konusunda ön görüşmeler yapıldı. Ancak transferin gerçekleşmesi için Immobile'nin 1 Temmuz'a kadar Beşiktaş ile yollarını ayırması şart. Aksi takdirde, Immobile'nin İstanbul'a dönerek takımla kampa katılması gerekecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 41 maçta süre bulan Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
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