Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sariyer'e kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Geçtiğimiz sezonu da Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş A takımı ile sadece 2 maça çıktı. Sakarya'da 10 maçta forma giyen Akgün, 1 gol attı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Geçtiğimiz sezonu da Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş A takımı ile sadece 2 maça çıktı. Sakarya'da 10 maçta forma giyen Akgün, 1 gol attı.