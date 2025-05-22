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Beşiktaş'ta Arroyo kalıyor, Ricardo kiralık gidiyor!

Beşiktaş'ta Keny Arroyo form tutarken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer genç oyuncuya gelecek sezon daha fazla rol vermeye hazırlanıyor. Ricardo ise kiralık gönderilecek.

calendar 22 Mayıs 2025 09:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 09:11
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Arroyo kalıyor, Ricardo kiralık gidiyor!
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Independiente del Valle'den renklerine bağladığı Keny Arroyo, son haftalarda performansını yukarı çekti. 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, uyum sürecini tamamlamasının ardından sahada daha fazla kendini göstermeye başladı.

ALANYA'DA ETKİLİ OLDU

Alanyaspor deplasmanında 64. dakikada Rashica'nın yerine oyuna giren Arroyo, hücum hattına dinamizm kazandırarak dikkat çekti. Genç oyuncu, uzatma dakikalarında Semih Kılıçsoy'a estetik bir asist yaptı. Ancak Semih'in ağlara gönderdiği top, faul gerekçesiyle gol olarak geçersiz sayıldı.

SOLSKJAER'DEN TAM NOT

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, Arroyo'nun son haftalardaki çıkışından oldukça memnun olduğu ifade edildi. Norveçli teknik adamın, hem Rizespor hem de Bodrum FK maçlarında genç oyuncuya tekrar şans vereceği öğrenildi.

GELECEK PLANLARI HAZIR

Başkan Serdal Adalı ve scouting sorumlusu Eduard Graf'la gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Solskjaer, Arroyo'nun takımda mutlaka kalmasını istiyor. Genç oyuncuya yeni sezonda daha fazla sorumluluk verilmesi hedefleniyor.

RICARDO YOLCU

Öte yandan bir diğer genç isim Elan Ricardo için farklı bir karar alındı. Şu ana dek resmi maçlarda forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, Süper Lig'de daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması planlanıyor.




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