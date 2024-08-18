Beşiktaş'ta Antalyaspor öncesi kupa töreni

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi stadyumda Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Antalyaspor öncesi kupa töreni
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18 Ağustos 2024 18:46
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Kupası ve Süper Kupa törenleri olacağını açıkladı. Beşiktaş ayrıca taraftara stadyuma erken gelme çağrısında bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Bu akşam Antalyaspor maçı öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupamız siz taraftarlarımızla buluşmak için sahaya çıkıyor. Töreni zamanında ve yerinde takip edebilmeniz adına stadımıza erken gelmenizi öneriyoruz.

-19.45: Dj performansı.
-20.50: Maç öncesi Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa selamlama töreni.

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