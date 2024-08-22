Beşiktaş yaz döneminin yedinci transferi için son aşamaya geldi...
Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu bonservisiyle alan, Cher Ndour'u da kiralayan siyah-beyazlılar hücum hattına bir takviye daha yapacak.
ANGELO GABRIEL GELİYOR
Jackson Muleka'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a uğurlayacak Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açıp Chelsea'den Angelo Gabriel'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
1 MİLYON EURO PEŞİN
Beşiktaş'a 1 milyon Euro dolayında kiralama bedeli ödeyecek Al-Kholood, bu sezon küme düşmediği takdirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Suudiler Muleka'nın bonservisi için de yaklaşık 2 milyon Euro verecek.
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Beşiktaş da Angelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Bu rakamın da 10 milyon Euro dolayında olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar sambacıyı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.
Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu bonservisiyle alan, Cher Ndour'u da kiralayan siyah-beyazlılar hücum hattına bir takviye daha yapacak.
ANGELO GABRIEL GELİYOR
Jackson Muleka'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a uğurlayacak Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açıp Chelsea'den Angelo Gabriel'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
1 MİLYON EURO PEŞİN
Beşiktaş'a 1 milyon Euro dolayında kiralama bedeli ödeyecek Al-Kholood, bu sezon küme düşmediği takdirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Suudiler Muleka'nın bonservisi için de yaklaşık 2 milyon Euro verecek.
GERİ SAYIM
Beşiktaş da Angelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Bu rakamın da 10 milyon Euro dolayında olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar sambacıyı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.