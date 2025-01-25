Beşiktaş'ta Abdülkadir Ömür planı!

Beşiktaş, mutsuz olduğu gerekçesiyle Hull City'den ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.

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Beşiktaş'ta Abdülkadir Ömür planı!
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25 Ocak 2025 09:45
Son güncelleme 25 Ocak 2025 10:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Abdülkadir Ömür'ü gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Acun Ilıcalı'nın başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.

Yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş, 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti. Abdülkadir'e güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

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