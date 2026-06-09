Beşiktaş'ta 9 futbolcuya veda kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, kiralıktan dönecek oyunculardan sadece Semih Kılıçsoy'a şans verecek. Siyah-beyazlılarda 9 futbolcunun bileti kesildi.

calendar 09 Haziran 2026 10:05
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 9 futbolcuya veda kararı
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Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano, 2026-27 sezonunun kadro planlamasına hız verdi. İtalyan teknik adam önceliği kiralık gönderilen futbolculara verdi.

Vincenzo Italiano bu bağlamda kiradan dönen futbolcular arasında sadece Semih Kılıçsoy'un takıma dönmesine onay verdi.

9 FUTBOLCUYA VEDA

Milliyet'teki haberde 48 yaşındaki çalıştırıcının 9 futbolcuyu kadroda düşünmediği aktarıldı.

Italiano'nun yeni sezon planları arasında yer almayan futbolcular ise Al-Musrati, Joao Mario, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi olarak sıralandı.

Beşiktaş söz konusu futbolcuları göndererek hem bütçede rahatlama hem de yeni transferler için kontenjan yaratacak.

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