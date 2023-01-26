Beşiktaş'ta 6 numaraya iki aday

Beşiktaş, defansif orta saha transfer için yurt dışında iki koldan çalışmalarını sürdürüyor.



Şenol Güneş'in raporu üzerine defansif orta saha arayan Beşiktaş, çalışmalarını hem ABD'de hem Rusya'da önemli aşamaya getirdi.



RUSYA'DAN ADAY: BARRIOS



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı milli orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için Zenit'e teklif yaptı.



AMERİKA'DAN ADAY: MARTINEZ



A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre ise Beşiktaş, Philadelphia'da oynayan Venezuelalı orta saha Jose Martínez için 2 milyon dolar teklif etti.



Beşiktaş yönetim, oyuncuya ise 2.5 senelik kontrat teklif etti ve oyuncu da gelmek istediğini belirtti. Beşktaş ile Amerikan kulübü arasında pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.



YÖNETİM, BİR AN ÖNCE İMZAYI İSTİYOR



Siyah beyazlı yönetim, kısa süre içerisinde iki oyuncudan en az birini transfer ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Şenol Güneş'i mutlu etmeyi hedefliyor.





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