Geçtiğimiz günlerde yapılan divan kurulu başkanlarının toplantısına değinen Yamantürk, "F.Bahçe'nin ev sahipliğinde divan başkanları toplantısı oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç divan kurullarının daha çok devreye girmesini istiyor ancak her kümesin bir horozu olur. Bir yerde birden fazla kişi konuşursa kakafoni olur." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.00'da başladı.Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan divan kurulunda Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ın konuşma yapması bekleniyor.Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklaması da beklenenler arasında yer alıyor.Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah - beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 434 milyon lira olduğunu açıklandı. Toplam borcun 3 milyar 894 milyon TL'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi.Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Dün gece telefonum susmadı ama bugün bakıyorum 160 kişi var." diyerek divandaki kişi sayısını açıkladı.