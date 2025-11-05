04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Beşiktaş'ta 141 milyon euro'luk hüsran!

Beşiktaş son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak 40 ismi kadrosuna kattı. Yaptığı harcamayla söz konusu süreçte şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar son 3 yılda lige kasım ayında havlu attı.

calendar 05 Kasım 2025 08:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 08:54
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 141 milyon euro'luk hüsran!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere... Son dönemlerde yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen rakipleriyle mücadele edemeyen siyah-beyazlılar transfer dönemlerinde adeta fiyasko yaşadı. 

İKİ İSME 45 MİLYON EURO

Takvim'in derlediği habere göre son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar bu futbolculardan beklediği verimi alamadı.

Bu sezon 30 milyon euro'ya Orkun Kökçü, 15 milyon euro'ya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.



12 PUAN GERİDE

Aldığı sonuçlarla taraftarına da büyük üzüntü yaşatan Beşiktaş, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde yer alıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.