Beşiktaş, son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
19:00
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
16:30
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
19:00
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0DA
16 Ağustos
Brighton-Fulham
17:00
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
17:00
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
17:00
16 Ağustos
Wolves-M.City
19:30
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
20:30
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
18:00
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
20:00
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
19:45
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
17:00
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
19:15
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
18:00
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
18:00
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
20:30
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
17:30
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
20:00
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-024'
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
17:30
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
20:30
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
2-2DA
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
0-2DA
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
1-1DA
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
17:00
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
17:00
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
17:00
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
17:00
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
17:00
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
17:00
16 Ağustos
Watford-QPR
17:00
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0DA
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
0-1DA
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
17:00
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
17:00
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
17:00
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
17:00
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
17:00
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
17:00
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
17:00
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
17:00
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
17:00
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
17:00
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
1-026'
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-026'
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
18:00
16 Ağustos
Malaga-Eibar
20:30
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
17:30
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
16:00
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
17:30
16 Ağustos
Lillestroem-Start
19:00
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
18:30
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
20:15
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
16:30
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
16:30
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
16:30
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
19:00
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
19:00
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
19:00
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2DA
16 Ağustos
Barrow-Notts County
17:00
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
17:00
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
17:00
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
17:00
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
17:00
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
17:00
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
17:00
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
17:00
16 Ağustos
Roma-Neom SC
18:00
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
0-160'
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-060'
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
17:00
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
17:00
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
17:00
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
17:00
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
19:45
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
16:00
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
17:00
16 Ağustos
Oulu-Ilves
17:00
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
19:00
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
20:30
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
0-269'
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
16:00
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
16:00
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
18:30
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Beşiktaş, son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezondaki ilk hafta müsabakalarının 11'ini kazandı, 1'inde mağlup oldu.

calendar 16 Ağustos 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 14:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Süper Lig'in ilk maçlarında aldığı galibiyetlerle sezona iyi başlıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupası maçları dolayısıyla ertelenen ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ardından ligde 2025-2026 sezonuna bir sonraki mücadele olan ikas Eyüpspor müsabakasıyla start verecek.

Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 42 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, 17 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.


Siyah-beyazlılar, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 33 ilk hafta karşılaşmasının ise 29'unu kazandı. Beşiktaş, 3 karşılaşmada ise berabere kalırken, 1 maçtan da yenik ayrıldı.

- Son 12 sezonda 11 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti.

Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

- Kendi sahasında gol sorunu yaşamıyor

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.

"Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

- En farklı galibiyetler

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

- Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş 1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1
2019-2020 Sivasspor-Beşiktaş 3-0
2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
2021-2022 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 3-0
2022-2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
2023-2024 Fatih Karagümrük-Beşiktaş 0-1
2024-2025 Samsunspor-Beşiktaş 0-2
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.