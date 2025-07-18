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Beşiktaş, Shakhtar'ı geçerse zorlu eşleşmeler bekliyor

Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'nda hayal kuran Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçerse play-off öncesi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

calendar 18 Temmuz 2025 11:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Shakhtar'ı geçerse zorlu eşleşmeler bekliyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme süreci başladı. İlk ön eleme turu tamamlanırken, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek 2. tura yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İLK SINAV 24 TEMMUZ'DA

Tarihi bir transfer bütçesiyle sezona giren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin rövanşı ise Ukrayna'da oynanacak. Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde rakipleri de şimdiden şekillenmiş durumda.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:



  • Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
  • Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
  • Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
  • Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi
  • Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi
  • Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi
  • Wolfsberger
  • Fredrikstad

Her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip olan bu takımlar, Beşiktaş'ın play-off öncesindeki son virajdaki rakip adayları olarak dikkat çekiyor.

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