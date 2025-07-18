Beşiktaş, Shakhtar'ı geçerse zorlu eşleşmeler bekliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme süreci başladı. İlk ön eleme turu tamamlanırken, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek 2. tura yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.





İLK SINAV 24 TEMMUZ'DA



Tarihi bir transfer bütçesiyle sezona giren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin rövanşı ise Ukrayna'da oynanacak. Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde rakipleri de şimdiden şekillenmiş durumda.





MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU



Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

eşleşmesinin Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

eşleşmesinin Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

eşleşmesinin Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi

eşleşmesinin Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

eşleşmesinin Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

eşleşmesinin Wolfsberger

Fredrikstad

Her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip olan bu takımlar, Beşiktaş'ın play-off öncesindeki son virajdaki rakip adayları olarak dikkat çekiyor.



