Beşiktaş'ın ara transferde 2,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley başarılı performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.Siyah-beyazlı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 senelik sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Gambiyalı stoper savunmaya adeta ilaç gibi geldi. Beşiktaş, Colley'in forma giydiği 7 maçın 6'sını kazandı, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalardan 19 puan çıkaran Kartal kalesinde sadece 5 gol gördü.Omar Colley savunmanın ortasında birlikte oynadığı tüm isimlerle yüksek seviyede uyum sağlamayı da başardı. Tayyip Talha, Welinton, Necip ve son olarak Saiss'le tandem oluşturan Colley bu isimlerin tamamıyla iyi anlaştı. Gambiyalı futbolcu; Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında Saiss'le birlikte oynadı. İkilinin uyumu dikkat çekerken Beşiktaş son 3 maçta sadece bir gol yedi. Kaleci Mert Günok'un kurtarışları da bu başarıda öne çıkan en önemli faktörlerden biriydi.Omar Colley Beşiktaş'a gelmeden önce Serie A ekibi Sampdoria'da da düzenli forma giyiyordu. Gambiya Milli Takımı'nın kaptanı olan deneyimli stoper, İtalya'da 17 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken bir gol kaydetmişti.