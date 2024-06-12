Beşiktaş, Rivas'ı istiyor!

Beşiktaş, Hatayspor forması giyen Rigoberto Rivas ile ilgileniyor. Rivas'ın menajeri Filippo Pacini, siyah-beyazlıların oyuncusuna olan ilgisini doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Rivas'ı istiyor!
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12 Haziran 2024 14:06
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Rigoberto Rivas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Honduraslı futbolcunun menajeri Filippo Pacini, Hatayspor'un oyuncusuna yaptığı ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını ve 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ VE BİRÇOK TÜRK KULÜBÜ"

Rivas ile ilgilenen kulüplerle ilgili  Filippo Pacini, "Takım maaşların ödenmesine saygı göstermedi. FIFA'dan oyuncunun Hatayspor'dan ayrılmasına izin vermesini istiyoruz. Onunla ilgilenen önemli Serie A kulüpleri, Beşiktaş ve birçok Türk kulübü var" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan Rivas, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Kanatlarda ve 10 numara mevkisinde forma giyebilen 25 yaşındaki Rivas'ın Hatayspor ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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