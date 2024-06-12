Beşiktaş, Rivas'ı istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Rigoberto Rivas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.Honduraslı futbolcunun menajeri Filippo Pacini, Hatayspor'un oyuncusuna yaptığı ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığını ve 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini söyledi.Rivas ile ilgilenen kulüplerle ilgili Filippo Pacini,fadelerini kullandı.Hatayspor'da geride kalan sezonda 32 maça çıkan Rivas, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.Kanatlarda ve 10 numara mevkisinde forma giyebilen 25 yaşındaki Rivas'ın Hatayspor ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.