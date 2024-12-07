Beşiktaş nefes aldı; 5 maç sonra galibiyet

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş nefes aldı; 5 maç sonra galibiyet
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07 Aralık 2024 22:23
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.

Ligdeki 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ciddi kayıplar yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbinin ardından puanını 25'e yükseltti.

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