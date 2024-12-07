Beşiktaş nefes aldı; 5 maç sonra galibiyet

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.
Ligdeki 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ciddi kayıplar yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbinin ardından puanını 25'e yükseltti.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.
Ligdeki 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ciddi kayıplar yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbinin ardından puanını 25'e yükseltti.