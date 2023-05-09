Beşiktaş, Nanook FC ile iş birliği anlaşması imzaladı

Beşiktaş Futbol Akademisi, Kanada Premier Ligi'ne yükselen Nanook FC ile işbirliği yapıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Nanook FC ile iş birliği anlaşması imzaladı
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09 Mayıs 2023 16:36
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 16:42
Beşiktaş Futbol Akademisi, Ontario Ligi'nde şampiyon olarak Kanada Premier Ligi'ne yükselen Nanook FC ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmayı Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Nanook FC Kulübü Başkanı Adam Enver Garipoğlu'nun imzaladığı belirtildi.

İş birliği anlaşmasıyla ilgili konuşan Fidan, "Bu anlaşmanın bizim için önemi sadece Amerika kıtasında Beşiktaş'ımızın adını duyurmak değil aynı zamanda altyapı oyuncularımızın da bu kıtada top koşturabilmelerini sağlamaktır. Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız. Uzun yıllar süreceğine inandığımız anlaşmanın her iki taraf için de güzel sonuçlar vermesini arzulamaktayız." ifadelerini kullandı.

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