Beşiktaş, kıran kırana geçen maçta Wolves Vilnius'u devirdi

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, EuroCup A Grubı 15. hafta maçında Litvanya'nın Wolves ekibini konuk etti.



Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 79-77 kazandı.



Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Litvanya temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.



Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi



Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Sergio Silva (Portekiz), Leandro Lezcano (Arjantin)



Beşiktaş Fibabanka: Mathews 27, Berk Uğurlu 20, Sleva 10, Martin 10, Terry, Needham 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 5, Kerem Konan 2, Allman, Plavsic



Wolves: Cowan 22, Miniotas 14, Zemaitis 2, Blazevic 10, Taylor 2, Brooks 2, Andrews 4, Thurman 7, Kulboka 11, Jogela 3



1. Periyot: 23-22



Devre: 40-40



3. Periyot: 52-59



Beş faulle çıkan: 38.00 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)



