Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
YENİ TRANSFERLER İDMANDA
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü söylendi.
Ayrıca yeni transfer Ernest Muçi ve Al-Musrati'nin de takımla birlikte ilk idmanlarına çıktığı söylendi.
İşte iki ismin antrenmandan fotoğrafları:
YENİ TRANSFERLER İDMANDA
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü söylendi.
Ayrıca yeni transfer Ernest Muçi ve Al-Musrati'nin de takımla birlikte ilk idmanlarına çıktığı söylendi.
İşte iki ismin antrenmandan fotoğrafları: