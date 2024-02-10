Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk idmanına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı
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10 Şubat 2024 13:39
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

YENİ TRANSFERLER İDMANDA

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü söylendi.

Ayrıca yeni transfer Ernest Muçi ve Al-Musrati'nin de takımla birlikte ilk idmanlarına çıktığı söylendi.

İşte iki ismin antrenmandan fotoğrafları:




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