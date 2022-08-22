Beşiktaş'ın yeni transferi; Salih Uçan!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Salih Uçan, Karagümrük maçında adeta yeni transfer gibi oynadı. Uçan, otoritelerden de tam not aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni transferi; Salih Uçan!
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22 Ağustos 2022 10:13
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü 4-1 yendi. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, ortaya koyduğu futbol ve mücadele ile teknik heyetten ve otoriterlerden tam not aldı. Salih Uçan, Beşiktaş'a yeni transfer olmuş bir oyuncu gibiydi.

SALİH BU KEZ ASİST YAPTI

28 yaşındaki futbolcu Valerien Ismael'in sisteminde yerini alırken, Karagümrük maçında orta alanda takımını yönlendirdi. Salih, 34. dakikada Kevin N'Koudou tarafından atılan golde asisti yapan isim oldu.

SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ'TA PARLIYOR

Salih Uçan, geçen hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı atmıştı. Salih, Beşiktaş formasıyla bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Sezon öncesi kampta en çok çalışan isimlerin başında gelen futbolcu, bu sezona çok daha farklı baktığını kendisiyle yapılan röportajlarda da dile getirmişti.

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Salih Uçan, Başakşehir'e kiralanmış ve lacivert-turunculu ekipte 11 maçta oynamış ve skor üretememişti. Salih Uçan, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan gelmiş 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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