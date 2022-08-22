SALİH BU KEZ ASİST YAPTI

SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ'TA PARLIYOR

BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü 4-1 yendi. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, ortaya koyduğu futbol ve mücadele ile teknik heyetten ve otoriterlerden tam not aldı. Salih Uçan, Beşiktaş'a yeni transfer olmuş bir oyuncu gibiydi.28 yaşındaki futbolcu Valerien Ismael'in sisteminde yerini alırken, Karagümrük maçında orta alanda takımını yönlendirdi. Salih, 34. dakikada Kevin N'Koudou tarafından atılan golde asisti yapan isim oldu.Salih Uçan, geçen hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı atmıştı. Salih, Beşiktaş formasıyla bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Sezon öncesi kampta en çok çalışan isimlerin başında gelen futbolcu, bu sezona çok daha farklı baktığını kendisiyle yapılan röportajlarda da dile getirmişti.Hatırlanacağı üzere Salih Uçan, Başakşehir'e kiralanmış ve lacivert-turunculu ekipte 11 maçta oynamış ve skor üretememişti. Salih Uçan, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan gelmiş 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.