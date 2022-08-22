Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü 4-1 yendi. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, ortaya koyduğu futbol ve mücadele ile teknik heyetten ve otoriterlerden tam not aldı. Salih Uçan, Beşiktaş'a yeni transfer olmuş bir oyuncu gibiydi.
SALİH BU KEZ ASİST YAPTI
28 yaşındaki futbolcu Valerien Ismael'in sisteminde yerini alırken, Karagümrük maçında orta alanda takımını yönlendirdi. Salih, 34. dakikada Kevin N'Koudou tarafından atılan golde asisti yapan isim oldu.
SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ'TA PARLIYOR
Salih Uçan, geçen hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı atmıştı. Salih, Beşiktaş formasıyla bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Sezon öncesi kampta en çok çalışan isimlerin başında gelen futbolcu, bu sezona çok daha farklı baktığını kendisiyle yapılan röportajlarda da dile getirmişti.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Salih Uçan, Başakşehir'e kiralanmış ve lacivert-turunculu ekipte 11 maçta oynamış ve skor üretememişti. Salih Uçan, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan gelmiş 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
SALİH BU KEZ ASİST YAPTI
28 yaşındaki futbolcu Valerien Ismael'in sisteminde yerini alırken, Karagümrük maçında orta alanda takımını yönlendirdi. Salih, 34. dakikada Kevin N'Koudou tarafından atılan golde asisti yapan isim oldu.
SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ'TA PARLIYOR
Salih Uçan, geçen hafta Beşiktaş formasıyla ilk golünü Alanyaspor'a karşı atmıştı. Salih, Beşiktaş formasıyla bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Sezon öncesi kampta en çok çalışan isimlerin başında gelen futbolcu, bu sezona çok daha farklı baktığını kendisiyle yapılan röportajlarda da dile getirmişti.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Salih Uçan, Başakşehir'e kiralanmış ve lacivert-turunculu ekipte 11 maçta oynamış ve skor üretememişti. Salih Uçan, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan gelmiş 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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