Felix Uduokhai'nin Beşiktaş'a transferinde Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi en önemli etken oldu.
Temmuz ayının başında İstanbul'a kadar gelip tesisleri gezen Felix Uduokhai'nin transfer süreci ekonomik nedenlerle durma noktasına gelmişti. Oyuncunun kulübü Augsburg ile şartlarda tam anlamıyla uzlaşamayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki Lugano maçı sonrası yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Almanya'ya gidişiyle sürece yeniden ivme kazandırdı. Yapılan pazarlıklar sonrası Augsburg ile aradaki pürüzler tamamen giderildi. Bu transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ısrarcı tavrının etkili olduğu belirtildi.
İMZA İÇİN GELİYOR
Hollandalı çalıştırıcının, yönetime verdiği transfer raporunda Uduokhai için, "Mutlaka alınması gerekiyor" ifadelerini kullandığı, bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların harekete geçerek işe son noktayı koyduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Nijerya asıllı Alman futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Alman kulübünden kiralanan başarılı savunmacının mukavelesinde zorunlu satın alma maddesi de yer alacak.
SAVUNMA BAKANI
Felix Uduokhai, Alman bir anne ile Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Aue'de başladığı kariyerinde sırasıyla 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg formaları giydi. Geçen sezon Augsburg'ta ligde 34 maçın 33'ünde ilk 11'de görevlendirildi. Rakip atağı engelleme (maç başı 5.3) karnesinde Bundesliga'nın en başarılı ikinci ismi oldu. Pozisyon alma üstünlüğüyle 183 hava topunun 112'sini kazandı ve %61'lik değerle ligde en iyi 6. oyuncu oldu. 1.93 cm'lik boyu ve güçlü fiziğiyle bire bir mücadelelerde de %60'ında başarı sağladı. Uzun pasları ve defanstan topla çıkışlarıyla dikkat çeken Uduokhai, "Oyun kurucu stoper" olarak sivriliyor. Maç başına attığı 3.1 isabetli uzun top değeriyle sadece savunmada değil hücuma çıkışta da yardımcı rol üsteleniyor.
SAKATLIKLARI SORU İŞARETİ
Uduokhai, geride kalan sezonun tamamında forma giymesine rağmen kariyerinde 18 kez sakatlanması ve toplamda 82 maç kaçırması akıllarda soru işareti oluşturdu. Almanya'da U19, U20, U21 yaş seviyelerinde oynadı ve 6 Kasım 2020'de ilk kez A Takıma davet edildi. Ancak oynama şansına erişemeyen Uduokhai için dönemin teknik direktörü Joachim Löw, "Onun gibi görev yapabileceğine güvenmediğimiz için yerine hiç kimseyi çağırmıyoruz" demişti.
Temmuz ayının başında İstanbul'a kadar gelip tesisleri gezen Felix Uduokhai'nin transfer süreci ekonomik nedenlerle durma noktasına gelmişti. Oyuncunun kulübü Augsburg ile şartlarda tam anlamıyla uzlaşamayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki Lugano maçı sonrası yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Almanya'ya gidişiyle sürece yeniden ivme kazandırdı. Yapılan pazarlıklar sonrası Augsburg ile aradaki pürüzler tamamen giderildi. Bu transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ısrarcı tavrının etkili olduğu belirtildi.
İMZA İÇİN GELİYOR
Hollandalı çalıştırıcının, yönetime verdiği transfer raporunda Uduokhai için, "Mutlaka alınması gerekiyor" ifadelerini kullandığı, bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların harekete geçerek işe son noktayı koyduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Nijerya asıllı Alman futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Alman kulübünden kiralanan başarılı savunmacının mukavelesinde zorunlu satın alma maddesi de yer alacak.
SAVUNMA BAKANI
Felix Uduokhai, Alman bir anne ile Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Aue'de başladığı kariyerinde sırasıyla 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg formaları giydi. Geçen sezon Augsburg'ta ligde 34 maçın 33'ünde ilk 11'de görevlendirildi. Rakip atağı engelleme (maç başı 5.3) karnesinde Bundesliga'nın en başarılı ikinci ismi oldu. Pozisyon alma üstünlüğüyle 183 hava topunun 112'sini kazandı ve %61'lik değerle ligde en iyi 6. oyuncu oldu. 1.93 cm'lik boyu ve güçlü fiziğiyle bire bir mücadelelerde de %60'ında başarı sağladı. Uzun pasları ve defanstan topla çıkışlarıyla dikkat çeken Uduokhai, "Oyun kurucu stoper" olarak sivriliyor. Maç başına attığı 3.1 isabetli uzun top değeriyle sadece savunmada değil hücuma çıkışta da yardımcı rol üsteleniyor.
SAKATLIKLARI SORU İŞARETİ
Uduokhai, geride kalan sezonun tamamında forma giymesine rağmen kariyerinde 18 kez sakatlanması ve toplamda 82 maç kaçırması akıllarda soru işareti oluşturdu. Almanya'da U19, U20, U21 yaş seviyelerinde oynadı ve 6 Kasım 2020'de ilk kez A Takıma davet edildi. Ancak oynama şansına erişemeyen Uduokhai için dönemin teknik direktörü Joachim Löw, "Onun gibi görev yapabileceğine güvenmediğimiz için yerine hiç kimseyi çağırmıyoruz" demişti.