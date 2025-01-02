Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edildi.
Öte yandan uzun süredir kadroya alınmayan Jean Onana'nın yanı sıra, sezonu kapatan Necip Uysal ve kısa bir süre önce ameliyat olan Emrecan Terzi de kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edildi.
Öte yandan uzun süredir kadroya alınmayan Jean Onana'nın yanı sıra, sezonu kapatan Necip Uysal ve kısa bir süre önce ameliyat olan Emrecan Terzi de kadroda yer almadı.