Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu
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02 Ocak 2025 15:05
Son güncelleme 02 Ocak 2025 15:07
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan uzun süredir kadroya alınmayan Jean Onana'nın yanı sıra, sezonu kapatan Necip Uysal ve kısa bir süre önce ameliyat olan Emrecan Terzi de kadroda yer almadı.



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