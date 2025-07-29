Beşiktaş'ın Juventus'tan hedefi: Arthur Melo

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Football Italia'nın aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Arthur Melo'yu transfer listesine dahil etti.
Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı ön libero, İspanyol temsilcisinde toplam 15 karşılaşmada forma şansı buldu.
TRABZONSPOR İLE DE ANILIYOR
Öte yandan, Arthur Melo'nun ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılıyor.
İtalyan basınından Football Italia'nın aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Arthur Melo'yu transfer listesine dahil etti.
Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı ön libero, İspanyol temsilcisinde toplam 15 karşılaşmada forma şansı buldu.
TRABZONSPOR İLE DE ANILIYOR
Öte yandan, Arthur Melo'nun ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılıyor.