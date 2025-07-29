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Beşiktaş'ın Juventus'tan hedefi: Arthur Melo

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için Juventus forması giyen Arthur Melo'yu gündemine aldı.

calendar 29 Temmuz 2025 20:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Juventus'tan hedefi: Arthur Melo
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Football Italia'nın aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Arthur Melo'yu transfer listesine dahil etti.

Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı ön libero, İspanyol temsilcisinde toplam 15 karşılaşmada forma şansı buldu. 

TRABZONSPOR İLE DE ANILIYOR

Öte yandan, Arthur Melo'nun ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılıyor. 

 
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