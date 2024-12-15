Beşiktaş'ın Jeremie Boga ilgisi!

Beşiktaş, kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın Jeremie Boga ilgisi!
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15 Aralık 2024 12:57
Son güncelleme 15 Aralık 2024 13:41
Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi.

Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

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