Beşiktaş'ın Jeremie Boga ilgisi!

Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesi için Fransa ekibi Nice'ten Jeremie Boga'yı gözüne kestirdi.
Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
Fildişi Sahili oyuncu için siyah-beyazlılar ciddi bir teklifle Nice'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Nice formasıyla ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
2023 yazında Atalanta'dan Nice'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Boga'nın kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.