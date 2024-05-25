Beşiktaş'ın en verimlisi Serdar Topraktepe

Bu sezonu 5 teknik adamla geçiren Beşiktaş'ta, puan toplamada en başarılı Şenol Güneş, hedefe ulaşmada da en verimli teknik adam Serdar Topraktepe oldu. Yönetimin her istediğinde gençleri bırakıp A takımın başına geçen Serdar Hoca ile bir görüşme yapılacak ancak antrenörlük teklif edilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın en verimlisi Serdar Topraktepe
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25 Mayıs 2024 12:24
Bu sezon ligde arzuladığı sonucu alamayan ve sürekli teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen Beşiktaş'ta puan ortalamasında en iyi Şenol Güneş görünürken, bulunduğu süre içerisinde siyah-beyazlılara fayda anlamında en başarılı isim Serdar Topraktepe oldu.

TOPRAKTEPE FARKINI ORTAYA KOYDU

Sezonu Güneş ile açan Kartal, Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 galibiyetle gruplara çıktı. Ancak Güneş yönetiminde galibiyet alamadan bir beraberlik, bir yenilgi elde etti. Ligde de 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle taraftarın canını sıktı.

Güneş ile yaşanan ayrılığın ardından yerine, yardımcısı Burak Yılmaz geçti. Futbolu yeni bırakan Yılmaz, Avrupa'dan iki yenilgi alıp kahretti, 4 lig maçından ise 2'şer galibiyet ve yenilgi elde etti.

Burak Yılmaz sonrasında görev Rıza Çalımbay'a verildi. Onun da can sıkıcı bir dönemi oldu ve 7 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşandı ve Hasan Arat yönetimi tarafından yollandı.

Serdar Topraktepe geçici olarak göreve gelse de, ardından büyük umutlarla koltuğa oturtulan Fernando Santos, diğer bir hayal kırıklığı olarak tarihe geçti. 16 karşılaşmada görev yapan Portekizli, 7 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

Ancak Serdar Topraktepe, 2 galibiyet, bir beraberlikle görevini Santos'a bırakırken, yine ondan aldığı bayrağı daha üstlere taşıdı ve hedef olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası'na ulaştı. 

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