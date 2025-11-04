04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Beşiktaş'ın El Bilal Toure tesellisi

Sergen Yalçın'ın ilk kez ileri uçta görev verdiği Malili futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performansıyla alkış aldı, derbinin Beşiktaş adına en iyisi oldu.

04 Kasım 2025 13:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın El Bilal Toure tesellisi






Tammy Abraham'ın istikrarsız form grafiği ve Kasımpaşa maçında penaltı kaçırmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de değişikliğe gitti.

İngiliz golcüyü yedek kulübesine çeken tecrübeli teknik adam, bu sezon ilk kez El Bilal Toure'ye forvette görev verdi. Malili futbolcu da kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi.

Vaclav Cerny'nin asistinde kafayla gol perdesini açan 24 yaşındaki yıldız, ikinci golde de Emirhan Topçu'ya asist yaptı.


Savunmaya da yardım eden ve sahada basmadık yer bırakmayan El Bilal Toure, Beşiktaş adına en iyi oyuncu oldu.

Sergen Yalçın'ın önümüzdeki haftalarda formsuz Abraham'ın yerine yıldız futbolcuyu ileri uçta oynatması bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
