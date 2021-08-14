Beşiktaş'ın Batshuayi paketi: 5.4 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini de önümüzdeki hafta açıklayacak.Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Chelsea ile de anlaştı ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a yolculuğu için hazırlıklarına başladı. Batshuayi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Chelsea, Belçikalı futbolcu ile var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Beşiktaş'a kiralayacak.Michy Batshuayi'nin sözleşmesine 8 milyon euroluk opsiyonel satın alma maddesi koyacak olan Chelsea, Belçikalı futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Beşiktaş'a ödetecek.Chelsea'nın bu kiralama sürecinden de Beşiktaş'tan 2.4 milyon euroluk kiralama ücreti alacağı öğrenildi.Michy Batshuayi transfer sürecinde zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak olan Beşiktaş'ın Belçikalı forvetin transfer sürecinde kasasından 5.4 milyon euro para çıkacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrasında Batshuayi ile anlaşma sağlandığını açıklarken, "Batshuayi ile ilgileniyoruz, bir aksilik olmaz ise önümüzdeki hafta İstanbul'da olur diye düşünüyorum." sözlerine yer vermişti.