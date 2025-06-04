Beşiktaş'ın Al Nassr'dan hedefi: Wesley Gassova

Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley Gassova Ribeiro Teixeira için ilk teması kurdu.

calendar 04 Haziran 2025 18:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Al Nassr'dan hedefi: Wesley Gassova
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Transfer çalışmalarını sürdüren, yıldız isimlerin yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Siyah-beyazlılar, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Wesley Gassova Ribeiro Teixeira için ilk teması kurdu.

Sezonun sona ermesinin ardından transfer görüşmelerine başlayan Beşiktaş, Ertan Süzgün'ün haberine göre Suudi Arabistan'da forma giyen 19 yaşındaki Wesley Gassova'nın transfer şartlarını öğrenmek için girişimlere başladı.


BEŞİKTAŞ, ŞARTLARINI SORDU

Beşiktaş, Al Nassr'da sadece 4 maça ilk 11'de başlayabilen Brezilyalı genç yetenek için kiralama ve opsiyonlu satın alma formüllerini sordu.

Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan'dan gelecek cevaba göre transfer operasyonuna şekil verecek.

AL NASSR'DA NE YAPTI?

Geçtiğimiz yaz 18 milyon euro karşılığında Corinthians'tan Al Nassr'a transfer olan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 22 maçta toplam 691 dakika süre aldı ve 1 gol atıp, 3 asist yaptı.


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