Beşiktaş "ilk hafta"larda başarılı

Beşiktaş, Süper Lig'de açılış haftalarında genellikle başarılı bir grafik çiziyor.

Haber; AA
Beşiktaş 'ilk hafta'larda başarılı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2020 14:33
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 13 Eylül günü deplasmanda Trabzonspor maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar göz dolduruyor.

Beşiktaş, lig tarihinde geride kalan açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı 31 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

- Son 7 sezonda tek mağlubiyet aldı

Beşiktaş, son 7 sezondaki açılış maçlarından 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.

Geçen sezonun ilk haftası deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunda evinde Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 9 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 37 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

- 35 sezon sonra golsüz başladı

Geçen sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 36 yıl sonra lige sessiz başlangıç yapmış oldu. 

1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 36 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmemişti.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 47 gol gördü.

- İlk hafta maç sonuçları 

Beşiktaş'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon                     Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş   1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa   4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe   3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe   1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa   4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor   2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor   3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy   3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor   4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa   1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor   1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor   3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa   2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş   0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş   1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş   1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor   3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş   1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş   0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş   2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara)   1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay   1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş   1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor   4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş   1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş   0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor   2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş   0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş   2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor   3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş   1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor   3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş   0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği   1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka   1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)   3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş   1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş   1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş   2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor   2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü   4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş   1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor   3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor   1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş   2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş   1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş   1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş   1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş   1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor   1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş   2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş   1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş   0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş   2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş   1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor   2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş   0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş    2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor   4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor   2-0
2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor   2-1
2019-2020  D.G. Sivasspor-Beşiktaş   3-0


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için