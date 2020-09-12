Beşiktaş 'ilk hafta'larda başarılı

Sezon Maç Sonuç 1959 Altay-Beşiktaş 1-2 1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1 1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1 1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0 1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0 1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0 1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0 1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0 1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0 1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0 1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0 1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1 1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0 1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0 1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0 1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1 1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1 1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1 1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0 1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0 1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0 1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1 1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1 1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1 1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0 1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0 1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1 1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2 1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0 1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2 1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0 1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1 1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1 1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1 1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0 1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3 1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1 1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0 1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1 1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1 1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0 2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0 2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2 2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3 2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1 2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1 2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0 2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1 2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1 2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1 2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1 2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5 2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1 2019-2020 D.G. Sivasspor-Beşiktaş 3-0





Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 13 Eylül günü deplasmanda Trabzonspor maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar göz dolduruyor.Beşiktaş, lig tarihinde geride kalan açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı 31 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.Beşiktaş, son 7 sezondaki açılış maçlarından 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.Geçen sezonun ilk haftası deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunda evinde Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 9 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 37 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.Geçen sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 36 yıl sonra lige sessiz başlangıç yapmış oldu.1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 36 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmemişti.İlk hafta karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 47 gol gördü.