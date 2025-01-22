Beşiktaş için kritik viraj! Ya tamam ya devam

Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alan Kartal 6 puanla 28. sırada yer alıyor. 16 puana sahip İspanyol ekibi ise Lazio ile zirvenin ortağı durumda bulunuyor.



Siyah-beyazlı temsilcimiz, Athletic Bilbao'yu yenmeyi başarırsa 9 puana ulaşarak, play-off için iddialı bir duruma gelecek.



Beraberlik halinde de umudunu Twente ile Hollanda'da oynayacağı son maça taşıyacak. Kartal müsabakayı kaybetmesi durumunda play-off şansını çok zora sokacak.



Athletic Bilbao 6 maçta sadece 2 gol yedi. Ernesto Valverde yönetimindeki İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.



