Beşiktaş için Grillitsch iddiası!

Beşiktaş'ın, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanan Florian Grillitsch ile ilgilenen takımlardan birisi olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş için Grillitsch iddiası!
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12 Haziran 2023 16:19
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Florian Grillitsch iddiası geldi.

Alman basınında yer alan habere göre, Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grillitsch ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi.

Öte yandan Grillitsch'in taliplerinin çok olduğu iddia edildi. Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı ekiplerin orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği kaydedildi.

Florian Grillitsch, geçen sezon uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 18 maçta süre aldı.

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