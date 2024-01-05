Beşiktaş iç sahada galibiyeti unuttu

Kasımpaşa yenilgisiyle bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.
Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.
RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.
Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.
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