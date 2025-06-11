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1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
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1-0

Beşiktaş'ı Immobile'den Veratti kurtaracak!

Serie C'de bulunan takımı, yakınlarıyla birlikte Seria A'ya taşımayı planlayan Veratti, Beşiktaş'ın göndermeye çalıştığı eski takım arkadaşı Immobile'yi almak için her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır.

calendar 11 Haziran 2025 06:09
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ı Immobile'den Veratti kurtaracak!
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Sezonu Katar'ın Al-Arabi takımında tamamlayan İtalyan yıldız Marco Verratti, doğup büyüdüğü şehrin takımı Pescara'nın yüzde 50 hissesini satın almıştı. Altın dönemini Zeman'ın çalıştırdığı yıllarda yaşayan Pescara'nın yeniden yükselişi için kolları sıvayan Veratti, yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.

Her şeyden önce kendisi, sözleşmesi 30 Haziran'da bittiği için Pescara'ya geri dönecek. Ardından da eski takım arkadaşları Lorenzo Insigne ve Ciro Immobile'yi takıma kazandırmaya çalışacak.

DÖNÜŞ İÇİN HER ŞEY HAZIR

Veratti'nin ilk hamlesinin Beşiktaş'ta forma giyen Immobile'yi almak olacağını belirten İtalyan basını, ardından Insigne'nin de takıma katılması için çaba göstereceğini bildirdi.

Kulübün büyük hissedarı Veratti'nin taraftarlara ilk hediyesinin bu yıldızlar olacağı da vurgulandı. Haberde, şimdilik bu planın bir fantezi olduğu ve Immobile'nin büyük maaşının ödenmesinin güçlüğü de yazıldı. Ancak bu oyuncuların Pescara'ya gelişinin takımı Seria A'ya taşıma yolunda önemli bir güç olacağı da belirtildi. 



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