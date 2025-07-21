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Beşiktaş, Harry Wilson için harekete geçti!

Beşiktaş, Fulham forması giyen Harry Wilson'un transferi için harekete geçti. Solskjaer'in onay verdiği Galli yıldız için bonservis görüşmeleri sürüyor, transfer kısa süre içinde netleşebilir.

calendar 21 Temmuz 2025 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 09:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Harry Wilson için harekete geçti!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, Fulham forması giyen Galli oyuncu Harry Wilson için girişimlere başladı. Premier Lig ekibi Fulham, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl uzatmasına rağmen, oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtiliyor.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği transfer için siyah-beyazlı yönetim, Fulham ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

HEM SAĞ HEM SOL KANAT

Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen Wilson, zaman zaman on numara pozisyonunda da oynadı. Liverpool altyapısından yetişen Galli yıldız; Derby County, Cardiff City ve Bournemouth gibi kulüplerde de forma giydi.

HARRY WILSON FULHAM KARNESİ

Fulham kariyerinde 146 maça çıkan Wilson, 25 gol ve 38 asistlik performans sergiledi.



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