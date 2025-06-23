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Beşiktaş harekete geçti: Raheem Sterling

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kiralık formülü ile Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 23 Haziran 2025 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 09:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: arsenal.com
Beşiktaş harekete geçti: Raheem Sterling
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Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen ve yıldız oyuncularla temaslara başlayan Siyah-Beyazlılar, bonservisi Chelsea'de olan 30 yaşındaki Raheem Sterling ile temaslara başladı.

Bizzat başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü transfer operasyonunun olumlu seyrettiği ve Sterling'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, İngiliz yıldızı transfer ederek rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde mesaj vermeyi planlıyor. Yıldız futbolcunun 2027 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 120.6 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Sterling, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'ye 63.7 milyon Euro'ya transfer oldu. 2022 yılında ise Manchester City'den Chelsea'ye 56.2 milyon Euro bedelle geçti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı

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