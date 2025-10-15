Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta üst üste ikinci galibiyet!

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın üçüncü haftasında Almanya'nın Niners Chemnitz takımı konuk etti.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 93-88 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde ederken Niners Chemnitz de 2. kez mağlup oldu.
EuroCup'ın dördüncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak. Niners Chemnitz ise Londom Lions'u konuk edecek.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş
Niners Chemnitz: Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-47
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş GAİN), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz)
