Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ'ı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 95-70 kazandı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek
TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir
1. Periyot: 24-18
Devre: 49-33
3. Periyot: 74-50
Beşiktaş Fibabanka'dan evinde 25 farklık galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.
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25 Ocak 2025 22:29
Son güncelleme 25 Ocak 2025 23:07
Son güncelleme 25 Ocak 2025 23:07
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ'ı konuk etti.
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