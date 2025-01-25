Beşiktaş Fibabanka'dan evinde 25 farklık galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş Fibabanka'dan evinde 25 farklık galibiyet
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25 Ocak 2025 22:29
Son güncelleme 25 Ocak 2025 23:07

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ'ı konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 95-70 kazandı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek

TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir

1. Periyot: 24-18

Devre: 49-33 

3. Periyot: 74-50

 

 

 



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