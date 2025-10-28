28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.

calendar 28 Ekim 2025 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri, 29 Ekim çarşamba günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi karşılaşmasının biletleri, çariamba saat 10.00'da BJK SuperApp'te sınırlı sayıda ön satışa çıkacak. Biletlerin genel satışı ise saat 13.00'te başlayacak.

Bilet fiyatları 2 bin 250 lira ile 50 bin lira arasında değişecek. 50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara müsabakanın ardından futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Loca: 50 bin lira

VIP 100: 37 bin 500 lira

VIP 101-126: 33 bin 750 lira

1. Kategori: 12 bin lira

2. Kategori: 11 bin lira

3. Kategori: 9 bin 750 lira

4. Kategori: 7 bin 500 lira

5. Kategori: 6 bin 500 lira

6. Kategori: 5 bin 750 lira

Doğu Üst: 6 bin 500

7. Kategori: 2 bin 500

8. Kategori: 2 bin 250 lira

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
