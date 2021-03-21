Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi gerilim!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün iletişimden sorumlu isimleri, sosyal medya paylaşımları olay yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi gerilim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 15:36
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.

Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'a "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.